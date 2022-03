(Montréal) Power Corporation du Canada affirme avoir réalisé des bénéfices records l’an dernier, son bénéfice net étant demeuré stable au quatrième trimestre.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille établie à Montréal a déclaré que ses bénéfices attribuables aux actionnaires avaient atteint 2,92 milliards pour l’exercice, en hausse par rapport à 1,99 milliard en 2020, tandis que les bénéfices ajustés avaient augmenté de 55 % pour atteindre 4,77 $ par action diluée.

Au cours des trois mois terminés le 31 décembre, Power Corp. a engrangé 626 millions ou 93 cents par action, contre 623 millions ou 92 cents par action au trimestre de l’année précédente.

Les bénéfices ajustés pour le trimestre se sont élevés à 676 millions ou 1 $ par action, conformément aux prévisions des analystes et en hausse par rapport aux 627 millions ou 93 cents par action au quatrième trimestre 2020.

La société affirme avoir réalisé ses réductions de coûts ciblées de 50 millions à la suite de sa réorganisation achevée en février 2020 dans le cadre de laquelle elle a acquis les participations minoritaires de la Financière Power.

Power Corp. détient le contrôle total de la Financière Power et, par conséquent, des participations majoritaires dans Great-West Lifeco, IGM Financial et Wealthsimple Financial Corp., ainsi qu’une participation minoritaire dans Pargesa Holding.