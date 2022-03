L’homme d’affaires symbole de la Maison Simons depuis 26 ans quitte la présidence de l’entreprise.

Nathaëlle Morissette La Presse

Bernard Leblanc agira à titre de président et chef de la direction, a annoncé la Maison Simons dans un communiqué publié mardi. Pour la première fois, après cinq générations, l’entreprise ne sera pas dirigée par un membre de la famille.

« Nous avons toujours pris les décisions dans l’intérêt de l’entreprise d’abord et l’annonce d’aujourd’hui (mardi) s’inscrit parfaitement dans cette philosophie, a déclaré Peter Simons. Bernard incarne merveilleusement bien les valeurs de service qui font notre renommée. Grâce à l’engagement de nos employés et employées et à la fidélité de notre clientèle, La Maison Simons possède tous les attributs et le talent requis pour poursuivre son développement et déployer sa vision stratégique. »

L’homme âgé de 57 ans deviendra chef marchand et continuera de siéger au conseil de famille et au conseil facultatif. L’entreprise fondée à Québec en 1840 par John Simons compte maintenant 15 magasins, dont neuf au Québec, deux en Ontario, trois en Alberta et un en Colombie-Britannique.