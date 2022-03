La chaîne tentera-t-elle un retour à Montréal ?

Les restaurants Chez Ashton, véritable institution de la région de Québec, ont été récemment vendus. En selle depuis à peine une semaine, le couple de nouveaux propriétaires n’est « pas fermé à l’idée » d’amener sa poutine vers l’ouest en ouvrant des succursales à Montréal. Le duo veut toutefois prendre son temps.

Dans les années 1980, l’ancien propriétaire, Ashton Leblond, a tenté de percer le marché montréalais avec l’ouverture d’un restaurant sur l’avenue du Mont-Royal et d’un autre à Laval. L’expérience n’a toutefois pas été concluante.

Alors qu’elle peine encore à réaliser qu’elle a pris la tête avec son conjoint d’une entreprise connue notamment pour sa poutine et son sandwich au rosbif, Émily Adam affirme avoir reçu des demandes d’ouverture de partout au Québec. « Les gens veulent un Ashton dans leur ville », dit-elle au bout du fil, un sourire dans la voix. Actuellement, la chaîne compte 23 succursales réparties dans la région de la Capitale-Nationale et en Beauce.

Et le marché montréalais ? « On n’est pas fermés du tout à l’idée, assure Mme Adam. En ce moment, on fait de l’observation. Notre objectif, c’est de rendre l’offre Ashton accessible. C’est sûr que s’il y a un engouement, on va suivre les gens. »

On va voir comment les consommateurs réagissent. Est-ce qu’il y a vraiment de la demande ? On va faire des études de marché approfondies. Émily Adam, copropriétaire de Chez Ashton

À partir de 2023, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette ont l’intention d’ouvrir de deux à trois succursales par année. « On veut consolider Québec, souligne-t-elle. Il reste encore des emplacements disponibles. Par la suite, on veut commencer en périphérie. On prend les prochains mois pour analyser la situation, se familiariser avec l’entreprise. »

Pour le moment, ils n’envisagent pas de vendre des franchises. Les 23 restaurants Chez Ashton sont tous propriétés du groupe. « Notre objectif, c’est de rester en corporatif le plus longtemps possible. On veut conserver notre identité, notre menu. »

Le couple, qui a négocié pendant trois ans avec Ashton Leblond avant de faire l’acquisition de l’entreprise – appuyée par Desjardins Capital, le Fonds de solidarité FTQ et la CIBC –, connaît déjà très bien l’univers de la patate frite. Émily Adam et Jean-Christophe Lirette sont notamment copropriétaires de Ti-Oui, populaire casse-croûte à Saint-Raymond, situé à plus d’une cinquantaine de kilomètres de Québec. Ils possèdent également trois restaurants Harvey’s.

« Je suis fier de passer le flambeau à Émily et Jean-Christophe. Ils sont de la région, ils sont jeunes et ils ont l’expérience nécessaire », a déclaré dans un communiqué M. Leblond au moment de l’annonce de la transaction, au début du mois. « Mais surtout, nous avons les mêmes valeurs. Pour moi, c’était important que la relève soit assurée par des gens d’ici qui ont à cœur l’entreprise et la vitalité de la région. »

Par ailleurs, avec les vacances estivales dans quelques mois, les Québécois qui sillonneront la province devront-ils payer plus cher pour manger la traditionnelle poutine en raison de l’augmentation du coût des denrées, notamment celui du fromage et de l’huile de canola ? « C’est une bonne question, répond Mme Adam. Pour l’instant, je ne m’avancerai pas sur les prix par rapport à ça. On va s’adapter et on va rester concurrentiel, ça, c’est sûr. »

Chez Ashton n’est pas la seule chaîne établie à Québec à vouloir étendre ses tentacules. Depuis l’an dernier, Pizza Salvatoré apparaît peu à peu dans le paysage de la grande région de Montréal. Une première succursale a ouvert ses portes à Dollard-des-Ormeaux en mars 2021, suivie de Saint-Léonard, Laval, Repentigny, Mascouche, Saint-Eustache et prochainement Lavaltrie. « À Québec, le marché était saturé pour nous », explique Élisabeth Abbatiello, vice-présidente aux communications. « Au début, on était un peu craintifs », admet-elle, ajoutant que l’entreprise se lançait un peu dans l’inconnu. Finalement, l’expérience semble concluante, à un point tel que Pizza Salvatoré sort du Québec et ouvrira sous peu une première succursale au Nouveau-Brunswick.