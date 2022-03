WSP Global surpasse les attentes au quatrième trimestre

(Montréal) La firme d’ingénieurs WSP Global a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre en hausse de 83,9 % par rapport à la même période un an plus tôt, en plus d’annoncer qu’elle avait mis fin à ses mandats en Russie, à la lumière du conflit en Ukraine.