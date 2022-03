(Mississauga) Cargojet a affiché lundi un bénéfice de 102 millions pour son quatrième trimestre, ses revenus ayant bondi de 26,1 % grâce à une hausse de la demande pour ses vols d’affrètement intérieurs et autres services d’aviation.

La Presse Canadienne

La société de Mississauga, en Ontario, a engrangé un profit de 5,70 $ par action pour son plus récent trimestre, ce qui se comparait à une perte de 1,31 $ par action, soit 20,5 millions pour la même période un an plus tôt.

Les revenus du trimestre clos le 31 décembre se sont établis à 235,9 millions, comparativement à ceux de 187,1 millions du quatrième trimestre de 2020.

Les analystes s’attendaient à ce que Cargojet réalise un bénéfice de 1,70 $ par action à partir d’un chiffre d’affaires de 211,9 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’ensemble de l’exercice financier, Cargojet a réalisé un profit de 167,4 millions, ou 9,51 $ par action, à partir de revenus de 757,8 millions. Lors de l’exercice précédent, elle avait affiché une perte de 87,8 millions, ou 5,63 $ par action, et des revenus de 668,5 millions.

L’analyste Matthew Lee, de Canaccord Genuity, a noté que les solides résultats trimestriels avaient été alimentés par l’adoption soutenue du commerce électronique, par une reprise du commerce entre entreprises et par l’ajout de liaisons dans l’Ouest canadien à partir d’octobre.

« Alors que nous commençons à nous préparer pour un monde postpandémique, Cargojet a maintenant une base d’activité substantiellement plus large pour croître, par rapport à sa taille et son envergure prépandémique », a souligné dans un communiqué de presse le chef de la direction de la société, Ajay Virmani.

Cargojet transporte plus de 11 millions de kilogrammes de marchandises chaque semaine à l’aide de sa flotte de 31 avions.