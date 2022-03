WestJet effectue une percée dans le voyage d’agrément — un créneau prisé par Transat A. T. — en mettant la main sur Sunwing et Vacances Sunwing, bien implantées au Québec, notamment avec une antenne située à Laval.

Julien Arsenault La Presse

Annoncée mercredi, cette transaction survient un peu moins de deux ans après l’annonce du mariage entre Transat A. T. et Air Canada, qui a finalement été annulé en raison des inquiétudes des autorités réglementaires européennes. Le prix payé par WestJet n’a pas été dévoilé.

Cette consolidation dans l’industrie aérienne canadienne s’effectue également alors que les assouplissements sanitaires se multiplient, ce qui suscite les espoirs de relance après deux années catastrophiques en raison de la pandémie de COVID-19.

Établie à Calgary, WestJet compte environ 8500 employés et exploite 180 avions. L’effectif de Sunwing, dont le siège social se trouve à Toronto, est estimé à 2400 salariés.

Dans un courriel, les deux entreprises ont assuré que Sunwing maintiendra une « forte présence au Québec ».

« Contrairement à WestJet, Sunwing est présente au Québec depuis longtemps et nous prévoyons même renforcer sa présence régionale, expliquent-elles. Nous prévoyons continuer à desservir les aéroports régionaux du Québec. »

Avant l’arrivée du nouveau coronavirus, Sunwing était présente à Montréal et Québec en plus de desservir les régions de Saguenay, Val-d’Or et Mont-Joli.

Deuxième transporteur aérien en importance au pays, WestJet, achetée par la firme Onex pour 3,5 milliards en 2019, effectue ainsi une percée dans le créneau du voyage d’agrément vers les destinations soleil.

Au Canada, les principaux concurrents dans ce marché sont Transat A. T., Sunwing ainsi que Vacances Air Canada. Si la transaction annoncée mercredi va de l’avant, le voyagiste québécois devra rivaliser avec deux adversaires à la taille imposante.

Sunwing a été fondée en 2002 par Colin Hunter. Le géant allemand TUI détenait une participation de 49 % dans l’entreprise.

Le Bureau de la concurrence du Canada avait émis un avis défavorable à l’endroit du regroupement proposé entre Transat A. T. et Air Canada. Sunwing et WestJet s’attendent à ce que le scénario soit différent cette fois-ci en raison de la complémentarité de leurs activités. Les deux partenaires estiment que la transaction sera conclue dans un an.