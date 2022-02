Les perspectives des taux d’intérêt et de l’inflation : la clé pour les banques

(Toronto) Les investisseurs qui surveillent les résultats trimestriels des banques, qui commenceront à être dévoilés cette semaine, seront attentifs à tout indice leur permettant de savoir comment les institutions prévoient affronter les deux grandes tendances de l’année : les hausses de taux d’intérêt et l’inflation.

La Presse Canadienne

Les observateurs s’attendent à ce que les banques centrales du Canada et des États-Unis commencent à hausser leur taux d’intérêt en mars, alors les analystes seront attentifs à tout changement dans les perspectives des banques canadiennes sur les conséquences de ces hausses, a souligné l’analyste Meny Grauman, de la Banque Scotia, dans une note à ses clients.

Selon lui, les dépenses seront une autre tendance à surveiller, puisque les salaires et d’autres coûts grimpent dans un environnement de croissance concurrentielle.

L’analyste Darko Mihelic, de la Banque Royale, observe que les patrons des grandes banques ont signalé, jusqu’à maintenant, que le risque de l’inflation était gérable, mais il portera une attention particulière à tout changement de ton à ce sujet, compte tenu des récentes données sur l’inflation et des hausses de coûts rapportées par les banques américaines en janvier.

En ce qui a trait aux résultats du premier trimestre, M. Mihelic s’attend à voir une amélioration de la croissance des prêts et de faibles provisions pour pertes sur mauvaises créances.

La Banque Royale ouvrira le bal en publiant jeudi ses résultats. Elle sera imitée vendredi par la Banque CIBC et la Banque Nationale, par la Banque de Montréal et la Banque Scotia le 1er mars et par la Banque TD le 3 mars.