Annulations de commande

Air Canada recule et recevra 45 A220 d’Airbus

Air Canada change son fusil d’épaule et recevra bel et bien 45 avions A220 d’Airbus, comme cela était prévu en 2016, lorsque le transporteur aérien avait annoncé sa commande pour l’ancienne C Series de Bombardier.