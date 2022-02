Activision

Les enquêtes liées aux accusations de harcèlement s’élargissent

(New York) Des enquêtes lancées à l’encontre de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, en passe d’être racheté par Microsoft, suite à une série d’accusations de discrimination et de harcèlement, s’élargissent, selon des documents judiciaires et des informations de presse.