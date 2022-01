L’entreprise montréalaise de services-conseils en informatique de gestion Createch est achetée par le groupe français Talan auprès du géant canadien des télécommunications BCE (Bell), qui possédait Createch depuis 2005 en tant que petite filiale de services spécialisés.

Martin Vallières La Presse

Createch emploie 275 personnes réparties parmi ses trois bureaux d’affaires à Montréal, à Québec et à Mississauga, en banlieue de Toronto. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 60 millions par an, selon les informations sommaires disponibles sur son site internet.

Pour le groupe Talan, il s’agit d’une quatrième acquisition de croissance au Canada depuis deux ans. D’ailleurs, Talan entend faire de Createch à Montréal son nouveau siège social d’affaires au Canada, en y intégrant les activités de ses trois autres acquisitions réalisées depuis 2019.

Des suites de cette transaction, dont le montant convenu avec BCE n’est pas divulgué, Talan anticipe que ses activités au Canada passeront le cap des 120 millions de chiffre d’affaires, avec un effectif de 650 employés.

Quant à l’impact de l’acquisition de Createch sur l’ensemble de ses prochains résultats à l’international, la direction de Talan indique par communiqué qu’elle contribuera à la croissance de son chiffre d’affaires au-delà des 600 millions d’euros (environ 858 millions CAN) en 2022.

À ce rythme, le plan d’affaires de Talan à moyen terme « vise à dépasser la barre du milliard d’euros » (environ 1,4 milliard CAN) d’ici deux ans.

De l’avis du président de Talan, Mehdi Houas, « ce projet (achat de Createch) s’inscrit dans notre plan “Ambition 2024” dans lequel nous prévoyons 10 000 collaborateurs au sein du groupe, dont plus de 3000 en Amérique du Nord afin de répondre aux besoins croissants en innovation et transformation numérique des grands groupes et des acteurs publics. »

Pour sa part, la présidente de Createch depuis décembre 2019, Hélène Kyriakakis, souligne que « ce rapprochement (avec le groupe Talan) nous permet de démultiplier notre force de frappe sur le marché nord-américain, grâce à la complémentarité de nos expertises. »