(Montréal) Le géant laitier Saputo a annoncé jeudi que Kai Bockmann quitte ses fonctions de président et chef de l’exploitation de l’entreprise, en prévision de son départ à la retraite en mars.

La Presse Canadienne

Le transformateur laitier montréalais indique que Carl Colizza, président et chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord, et Leanne Cutts, présidente et chef de l’exploitation pour l’international et l’Europe, relèveront dorénavant de Lino A. Saputo.

M. Saputo occupera désormais le poste de président en plus de son rôle de président du conseil d’administration et de chef de la direction.

M. Saputo a déclaré par communiqué que M. Bockmann « a contribué à bâtir une équipe de direction solide et diversifiée » au cours des 10 dernières années.

L’entreprise a connu des difficultés ces derniers mois, car les perturbations liées à la COVID-19, la pénurie de main-d’œuvre et les bouleversements de la chaîne d’approvisionnement ont eu des répercussions sur ses résultats.

Saputo a dû se tourner vers des augmentations de prix pour faire face à l’inflation, mais la société a déclaré en novembre que ces prix plus élevés ne parvenaient pas à suivre la hausse des coûts.