Sortie de Sportscene de la Bourse

Beaucoup de projets pour le président de La Cage

Bien que les restaurants soient fermés, de nombreux projets figurent sur la liste de Jean Bédard en 2022. Le président et chef de la direction de Sportscene – responsable de La Cage – Brasserie sportive – a l’intention de faire revivre dès l’automne le mythique restaurant Moishes dans l’édifice de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’ouvrir deux nouvelles succursales de La Cage et de développer d’autres marques québécoises.