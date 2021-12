PHOTO ELIJAH NOUVELAGE, REUTERS

Delta a indiqué avoir annulé environ 90 vols vendredi en raison du risque de mauvais temps et de l’impact d’Omicron après avoir « épuisé toutes les options et ressources — y compris le réacheminement et les substitutions d’avions et d’équipages pour assurer les vols à l’horaire ».