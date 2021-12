Vosker se spécialise dans la surveillance des zones éloignées, dépourvues d’électricité et de connexion WiFi, grâce à ses caméras alimentées à l’énergie solaire et connectées avec le réseau cellulaire.

La jeune entreprise spécialisée dans la surveillance à distance pourra poursuivre sa rapide croissance sur les marchés américains et européens.

Marc Tison La Presse

Vosker, une entreprise de Victoriaville fondée en 2018, vient d’obtenir un financement de 100 millions de dollars – un apport substantiel pour soutenir la croissance de près de 600 % qu’elle a connue en trois ans.

Les fonds avancés par HSBC Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque de développement du Canada et Exportation et développement Canada consistent en une combinaison de quasi-capitaux propres, de dette subordonnée et de crédit rotatif.

« Un véhicule de financement comme celui qu’on vient de lever est extrêmement important pour notre entreprise, particulièrement pour le capital humain qu’on sera capable d’intégrer », commente Yan Gagnon, chef de la direction et cofondateur de l’entreprise avec Jimmy Angers et Danny Angers.

Ces 100 millions seront mis à profit au cours des deux prochaines années.

On vise à aller chercher au moins une centaine d’autres employés au niveau du développement technologique. Yan Gagnon, chef de la direction et cofondateur de Vosker

Vosker se spécialise dans la surveillance des zones éloignées, dépourvues d’électricité et de connexion WiFi, grâce à ses caméras alimentées à l’énergie solaire et connectées au réseau cellulaire. « Les chantiers de construction sont des emplacements très populaires pour notre type de produits », donne en exemple Yan Gagnon.

Ses appareils, caméras et détecteurs sont soutenus par une plateforme en ligne et une application qui permettent aux utilisateurs de recevoir les images et vidéos des caméras un peu partout sur la planète. Sa technologie est utilisée dans une cinquantaine de pays.

Vosker compte quelque 380 employés, dont une centaine au siège social de Victoriaville. L’entreprise a ouvert un bureau au Quartier DIX30, à Brossard, « parce qu’on voulait essayer d’aller chercher tout le monde sur la Rive-Sud et on s’est installés directement à côté du REM », informe Yan Gagnon.

Un autre vient d’être ouvert au centre-ville de Montréal, cette fois pour convaincre les candidats de l’île.

Environ 80 % du chiffre d’affaires est réalisé aux États-Unis et 10 % outre-mer, en majorité en Europe.

« Notre type de revenu a été en transition », explique Danny Angers, vice-président exécutif et chef de la croissance. « Auparavant, on vendait majoritairement des produits fixes. Aujourd’hui, une bonne partie de nos revenus, et ce sera la majorité dans le futur, sont de type récurrent. Nous facturons des abonnements à nos clients. »

Une croissance à suivre

Vosker est en fait l’amalgame, réalisé en 2018, d’entreprises créées quelques années plus tôt. Sans capital dilutif, elle est encore entièrement détenue par ses fondateurs. « C’est encore nous qui avons pleinement le contrôle », se réjouit Danny Angers.

« On a dépassé le chiffre de 100 millions l’année dernière, ajoute-t-il. Et cette année, notre revenu récurrent a pratiquement doublé par rapport à l’année dernière. »

L’entreprise s’est retrouvée au 96e rang du classement 2021 des entreprises canadiennes ayant connu les plus fortes croissances, avec un bond de 582 % en trois ans.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a fourni 20 millions de dollars sur la nouvelle enveloppe de 100 millions.

« C’est une entreprise qui a été fondée en 2018, c’est très récent, et elle est déjà dans 50 pays, donc en forte croissance et avec une forte capacité d’innovation », a commenté Geneviève Bouthillier, vice-présidente, moyennes entreprises privées et investissement durable à la Caisse. « Ses dirigeants sont des jeunes ambitieux et visionnaires. On a été très impressionnés par cette entreprise. »

L’objectif de cette impulsion par la Caisse « est vraiment de poursuivre la croissance, parce que le monde est leur terrain de jeu ».