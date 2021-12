(Toronto) DoorDash a lancé au Canada son service d’épiceries et de dépanneurs qui repose sur la livraison et réalise ses ventes uniquement par l’entremise d’une application.

La Presse Canadienne

La société de San Francisco, en Californie, dont l’activité principale est la livraison à domicile de plats de restaurant, a indiqué avoir ouvert des magasins DashMart à Toronto, Londres, Kitchener, Vancouver et Winnipeg.

Les emplacements DashMart fonctionnent selon un modèle de « magasins fantômes », où les clients ne peuvent pas entrer puisque les ventes ne sont effectuées que par le moyen de livraisons traitées sur des applications.

Les emplacements DashMart fonctionnent tous les jours, de 7 h 30 à 23 h, et offrent plus de 2000 articles d’épicerie et de dépanneur, y compris des fruits et légumes frais, de la viande et des produits laitiers, des produits de base pour le garde-manger et des articles ménagers essentiels.

DoorDash a l’intention d’étendre le modèle DashMart à travers le Canada, mais la porte-parole Catherine McCormack n’a pas fourni de nombre prévu de magasins ou de villes d’intérêt.

Son rival SkipTheDishes exploite une entreprise similaire appelée Skip Express Lane, qui a déjà ouvert des emplacements à Winnipeg et à London, en Ontario.