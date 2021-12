Entreprises

Tablettes vides à la SAQ

La situation profite à certains commerçants

« On n’a jamais vu ça ! On est tellement débordés ! On est une alternative à la SAQ », lance sans détour Louis-Philippe Mercier, sommelier et copropriétaire de La Boîte à vins. Des clients déçus, en raison du manque de choix qui frappe actuellement les succursales de la société d’État, se tournent massivement vers l’une ou l’autre de ses deux succursales où il vend exclusivement des vins et des cidres québécois. Ce dernier n’a pas besoin de passer par le réseau de la Société des alcools du Québec (SAQ).