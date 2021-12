Attaquée dans un rapport rédigé par un vendeur à découvert, Nuvei a bu la tasse mercredi en Bourse, mais la direction du fournisseur montréalais de solutions de paiement électronique prépare sa riposte et reçoit déjà des appuis.

Richard Dufour La Presse

Le fondateur et PDG de Nuvei, Philip Fayer, a qualifié mercredi le rapport de la firme Spruce Point Capital comme étant « nuisible » (hurtful en anglais) à l’occasion d’une conférence à laquelle il participait, et a indiqué que Nuvei n’allait pas l’ignorer.

Les dirigeants préparent une réplique qui s’annonce « aggressive », rapporte l’analyste George Mihalos, de la firme Cowen.

Philip Fayer a dit que le rapport contient des informations « erronées et trompeuses » et George Mihalos précise que le PDG a aussi mentionné que la réponse ultime demeure la performance, et que son équipe et lui allaient continuer d’exécuter leur stratégie.

L’action de Nuvei a perdu 40 % de sa valeur mercredi suite à la publication du rapport de recherche de Spruce Point.

Après avoir glissé jusqu’à 54 $ durant la séance, l’action de Nuvei a clôturé à 73,12 $ mercredi à Toronto. Le titre avait touché un sommet de 180 $ en septembre mais avait depuis amorcé un repli sur les marchés.

L’essentiel du rapport se concentre sur les antécédents des dirigeants, l’historique de Pivotal Payments (le nom précédent de Nuvei), des entités liées à des acquisitions, la croissance organique et les informations financières publiées par Nuvei, résume l’analyste Paul Treiber, de RBC.

« Le passé des dirigeants et l’histoire de Pivotal étaient connus au moment du premier appel public à l’épargne de Nuvei et les acquisitions réalisées depuis l’entrée en Bourse sont immatérielles d’un point de vue financier », commente cet expert.

« L’appréciation du titre depuis que Nuvei est en Bourse reflète l’accélération significative de la croissance organique actuelle et anticipée, et les prévisions de la direction laissent entendre que cette accélération est soutenable et ne dépend pas d’un seul client », ajoute Paul Treiber.

En ce qui concerne les informations financières divulguées, cet analyste admet que Nuvei dévoile moins de détails entourant des mesures de performance que ses comparables, mais que la direction a commencé à en révéler plus qu’auparavant.

Selon George Mihalos, il ne fait aucun doute qu’une opportunité est créée et que les investisseurs doivent profiter de la faiblesse du titre pour acheter des actions. « Je continue de croire que mes projections et les prévisions de la direction à long terme sont réalisables. »

Spruce Point Capital a ciblé plusieurs entreprises montréalaises depuis quatre ans, dont Lightspeed et Dollarama.

En entrevue, l’auteur du rapport, Ben Axler, explique que Nuvei est apparu sur son radar en effectuant des recherches sur Lightspeed, une entreprise spécialisée dans le commerce infonuagique. « J’ai constaté un chevauchement d’intérêt de la part de certains investisseurs », dit-il. « Ces gens font leurs recherches et on fait la nôtre. Nous avons une opinion différente des mérites et de la valeur de l’entreprise. »

La Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme d’investissement Novacap étaient les deux principaux actionnaires institutionnels de Nuvei lors de l’inscription en Bourse de l’entreprise en septembre l’an passé. Il n’avait toujours pas été possible d’obtenir un commentaire de leur part au moment de publier, et la direction de Nuvei n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue.

Onze des 14 analystes qui suivent officiellement Nuvei recommandaient tous l’achat de l’action en date de mercredi.

La vente à découvert est une manœuvre par laquelle un investisseur emprunte une action en espérant que sa valeur reculera dans l’espoir de la racheter plus tard à un prix moins élevé. En vendant le titre de Nuvei à découvert, Spruce Point Capital est positionnée pour réaliser des profits avec une chute de l’action.

La firme américaine Citron Research, qui a publié son lot de rapports négatifs sur des entreprises au fil des années, s’est par ailleurs portée à la défense de Nuvei mercredi.

Sur Twitter, le patron de Citron n’a pas hésité à affirmer qu’il achetait des actions de Nuvei. « Le titre est très survendu. Spruce mentionne le mot fraude 48 fois dans son rapport. Il est facile de trouver des plaintes de clients sur n’importe quelle entreprise. On s’en moque qu’un PDG n’a pas obtenu un diplôme universitaire ou qu’il a commis des infractions au code de la route. »

Dans un second tweet, Citron précise ne pas excuser l’omission d’informations par la direction de Nuvei, et précise que la réaction des investisseurs est exagérée.