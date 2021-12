Entreprises

Groupe St-Hubert

Vers le milliard de ventes

Plus de cinq ans après son acquisition par un groupe ontarien, Groupe St-Hubert est demeuré profondément québécois, assure son président Richard Scofield. Le grand patron, qui souligne que le roi du poulet rôti est en croissance, a l’intention d’atteindre des ventes allant au-delà de 1 milliard de dollars d’ici cinq ans, en ouvrant notamment 25 nouveaux restaurants et en distribuant des produits d’épicerie d’autres marques, comme Cora. Et dans l’avenir, on ne ferme pas la porte à l’idée d’exploiter un établissement à l’extérieur du pays.