Les 800 travailleurs salariés des deux entrepôts de la SAQ ainsi que les responsables de la livraison des bouteilles dans les différentes succursales ont rejeté à 86 % l’entente de principe intervenue entre les deux parties.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Nous avions suspendu une grève afin de donner une dernière chance aux négociations. Nous avions une entente, mais elle a été refusée par les membres, a déclaré lundi en soirée, Michel Gratton, conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), dans un communiqué diffusé à l’issue du vote. Nous allons nous réunir (mardi) avec le comité exécutif du syndicat afin de déterminer ce que seront nos prochaines actions. Évidemment, nous allons aussi contacter l’employeur. »

Les amateurs de vin, qui se retrouvent depuis quelques jours devant des tablettes dégarnies dans les succursales de la SAQ, à la suite de trois jours de grève déclenchée en novembre par les employés des entrepôts, risquent peut-être d’avoir encore du mal à dénicher leur bouteille préférée si les salariés décident une fois de plus de faire la grève.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des tablettes d’une succursale de la SAQ située sur la rue Lajeunesse, à Montréal.

Impossible toutefois pour le l’instant de savoir si des moyens de pression seront adoptés par les syndiqués ou si les deux parties ont l’intention de retourner à la table de négociations. Au moment de publier, la SAQ n’avait pas encore réagi.

Rappelons les 800 travailleurs salariés des deux entrepôts de la SAQ ainsi que les responsables de la livraison des bouteilles dans les différentes succursales ont fait la grève les 16, 22 et 23 novembre. Le salaire, la sécurité d’emploi et les mesures de santé et sécurité au travail comptaient parmi les principaux points en litige. Les deux centres de distribution, situés à Montréal et Québec, fournissent toutes les succursales de la société d’alcool.