Le trio d’usines de recyclage de papier établies par les Papiers Rolland – deux à Saint-Jérôme et une à Lévis – passent dans le giron de la société d’investissement américaine Blackstone.

Martin Vallières La Presse

Ce changement de propriétaire découle de l’acquisition de l’entreprise américaine Sustana, qui était propriétaire de Rolland, par la filiale Blackstone Tactical Opportunities du géant Blackstone.

Avec 730 milliards US en actifs sous gestion, Blackstone est l’un des plus gros gestionnaires mondiaux d’actifs dits « alternatifs », c’est-à-dire des capitaux investis en placements privés dans le développement d’entreprises, infrastructures et immobilier.

Blackstone Tactical Opportunities rachète ainsi Sustana, basée au Wisconsin, des mains d’une société d’investissement basée à Miami, H. I. G. Capital. Elle en était propriétaire depuis son acquisition des actifs de l’ex-Papiers Rolland à la papetière québécoise Cascades, en 2014.

Depuis cette acquisition, le trio d’usines avait été intégré dans l’entreprise Sustana, qui exploite une usine de pâte de papier recyclée dans l’État du Wisconsin.

Au Québec, l’actif industriel de Sustana comprend une usine de pâte de papier recyclé à Lévis avec une cinquantaine d’employés – mieux connue localement sous Fibres Breakey – et les deux usines de fabrication et de conditionnement de papier de fibres recyclées pour l’impression qui sont situées à Saint-Jérôme dans les Basses-Laurentides, et qui regroupent environ 450 employés.

Dans son ensemble, les trois usines québécoises de Sustana affichent une capacité de production de 100 000 tonnes par an en pâte sèche de papier recyclé et de 160 000 tonnes par an en papier de fibres recyclées pour usage en impression numérique.

Quelle est la suite?

Quel sort sera réservé à ses actifs industriels et leurs effectifs au sein de Blackstone ?

Très favorable, de l’avis du PDG de Sustana, Fabian De Armas. « L’investissement de Blackstone témoigne d’une vraie reconnaissance de notre société et de notre équipe hautement talentueuse et amorce un nouveau chapitre passionnant pour Sustana, indique-t-il dans un communiqué.

« Notre équipe a construit une plateforme de développement durable de premier plan sur nos marchés, et Sustana est bien positionnée pour une croissance continue et robuste en partenariat avec Blackstone. »

Réponse aussi optimiste de la part de la direction de Blackstone. « L’accent des entreprises et des consommateurs sur la durabilité environnementale constitue l’un des piliers des investissements de Blackstone, souligne Andrea Serra, directeur général chez Blackstone, dans un communiqué.

« Sustana est un leader de croissance dans le domaine du papier de fibres recyclées. Nous avons hâte de collaborer avec l’entreprise et son équipe de direction pour continuer de favoriser l’accélération de son expansion. »