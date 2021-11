Entreprises

Industrie de l’optique

La montréalaise BonLook vendue à FYidoctors

L’entreprise québécoise BonLook, qui produit et commercialise sa propre marque de lunettes à prix abordable, en ligne et en boutique, vient d’être vendue à FYidoctors, le plus grand groupe d’optique au pays, dont le siège social est situé à Calgary.