PHOTO FRED CHARTRAND, THE CANADIAN PRESS

(Gatineau) Rogers Communications a profité de la dernière journée des audiences du CRTC, qui se penchent sur son projet de prise de contrôle de Shaw Communications, pour rejeter les critiques de ses principaux rivaux tout en offrant certaines concessions aux producteurs et distributeurs indépendants.

La Presse Canadienne

Le vice-président principal des affaires réglementaires chez Rogers, Ted Woodhead, a estimé que les commentaires de BCE et de Telus, qui ont fait valoir que la fusion rendrait Rogers trop dominant, sonnaient creux puisque ces deux sociétés plaident depuis longtemps pour le besoin d’accroître leur envergure.

Les deux concurrents, ainsi que d’autres acteurs, ont présenté leurs arguments tout au long de la semaine, dans le cadre des audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui portaient sur les questions de diffusion liées à la transaction. Ils se sont notamment inquiétés du fait que Rogers exercerait trop d’influence sur le marché en contrôlant environ 47 % de la base d’abonnés de langue anglaise grâce à l’accord avec Shaw.

M. Woodhead a affirmé que la taille de l’entreprise se traduirait par une concurrence plus forte dans l’Ouest canadien, et souligné qu’un plus grand nombre de garanties réglementaires étaient en place qu’il n’y en avait lorsque le CRTC a forcé Bell à faire des concessions dans le cadre de son acquisition d’Astral Media, en 2012.

La vice-présidente de la réglementation chez Rogers Cable, Pam Dinsmore, a indiqué que certaines des suggestions avancées par les producteurs indépendants au cours de la semaine étaient déraisonnables, mais elle s’est engagée à augmenter à 45 le nombre minimum de chaînes indépendantes qui seront maintenues par Rogers, par rapport aux 40 proposées au début de la la semaine.

Elle a ajouté que Rogers soumettrait l’entreprise de service de relais par satellite qu’elle obtiendrait par l’intermédiaire de Shaw aux mêmes options de règlement des différends disponibles pour la radiodiffusion conventionnelle. Certains distributeurs ont soulevé des inquiétudes à ce sujet, lors de l’audience, craignant d’être privés du service.