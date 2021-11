Le président et directeur général de Rogers et Lantic, Mike Walton, signale que l’entreprise a atteint ses cibles en matière de volume tout en rehaussant ses marges globales sur les ventes.

(Montréal) La société alimentaire Rogers et Lantic a encaissé au quatrième trimestre de l’exercice 2021 un bénéfice net de 16,14 millions $, ou 0,16 $ par action, comparativement à 12,95 millions $, ou 0,13 $ par action lors du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

En revanche, le bénéfice net ajusté a reculé lors de la même période ; il est passé de 14,55 millions $, ou 0,14 $ par action ajustée, à 9,62 millions $, ou 0,09 $ par action ajustée. Les produits ont également légèrement fléchi, de 246,2 millions $ à 242,2 millions $.

Lors de l’ensemble de l’exercice financier 2021, le bénéfice net du fabricant de produits alimentaires basé à Montréal s’est établi à 47,5 millions $ ; il avait été 35,4 millions $ l’année dernière.

La compagnie signale que le quatrième trimestre de l’exercice 2021 et l’exercice 2021 comptent respectivement 13 semaines et 52 semaines alors que les périodes correspondantes de l’exercice précédent comptaient respectivement 14 semaines et 53 semaines. L’entreprise impute la diminution des volumes de ventes de produits industriels dans ses résultats à ce facteur.

Le président et directeur général de Rogers et Lantic, Mike Walton, signale que l’entreprise a atteint ses cibles en matière de volume tout en rehaussant ses marges globales sur les ventes. Il rappelle que la compagnie a surmonté les conditions de récolte défavorables en Alberta et les répercussions persistantes de la pandémie mondiale de COVID-19 sur la demande des clients et la chaîne d’approvisionnement.

La compagnie soutient qu’au cours de l’exercice 2021, les résultats financiers du secteur du sucre ont été affectés par des situations qui ne se reproduiront pas l’année prochaine.

Il y a près d’un mois, la compagnie a annoncé que la principale unité de négociation représentant la majorité des employés de sa raffinerie de Montréal a ratifié une entente de contrat de travail d’une durée de cinq. La raffinerie de Montréal emploie environ 200 travailleurs syndiqués.

Entreprise citée dans cette dépêche : Rogers Sugar Sucre Lantic (TSX : RSI)