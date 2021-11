Le premier appel public à l’épargne permet à Coveo de récolter 215 millions. Cet argent doit servir à renforcer la situation financière de l’entreprise et l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

L’action de Coveo a rapidement bondi de 20 % à l’ouverture des marchés jeudi matin à Toronto pour les débuts de l’entreprise de Québec en Bourse.

Richard Dufour La Presse

Le titre de l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne a ainsi rapidement atteint la valeur de 18 $.

Le prix initial de l’action de Coveo avait été fixé à 15 $, c’est-à-dire dans le haut de la fourchette de 13 $ à 15 $ préalablement établie pour donner aux investisseurs une indication de la valeur recherchée dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.

Le titre de Coveo se transige sous le symbole CVO.

Le premier appel public à l’épargne permet à Coveo de récolter 215 millions. Cet argent doit servir à renforcer la situation financière de l’entreprise et l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

Selon nos informations, l’émission d’actions a été substantiellement sursouscrite avec plus d’un milliard de dollars en commandes de la part d’investisseurs désireux de devenir actionnaires de Coveo.

Le chiffre d’affaires de Coveo, qui compte une portion importante de revenus récurrents, a dépassé les 64 millions US au cours de son dernier exercice financier.

Le chiffre d’affaires est en progression comparativement à son niveau de 44 millions US en 2019 et de 55,5 millions US en 2020.

Un profit net de 11 millions US a été dégagé pour la période de six mois terminée à la fin septembre. La marge brute des activités se situe entre 75 % et 80 %.

La direction estime la taille de son marché potentiel à près de 39 milliards de dollars.

Coveo a été fondée en 2005 par Laurent Simoneau, aujourd’hui président et chef de la technologie, Marc Sanfaçon (vice-président principal technologie) et Richard Tessier (vice-président principal produits).

L’entreprise est dirigée par Louis Têtu, qui s’est d’abord joint à l’entreprise en 2008 à titre d’investisseur et membre du conseil d’administration. Il est devenu chef de la direction en 2012. L’effectif de l’entreprise s’élève à environ 750 employés.

Les principaux actionnaires de Coveo sont ses dirigeants, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Omers (la caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario), ainsi que les fonds Evergreen (une filiale d’Elliott Management) et QIA (Qatar Investment Authority).