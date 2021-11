Les revenus d’exploitation du Mouvement Desjardins ont atteint 5,25 milliards au trimestre clos le 30 septembre, alors qu’ils avaient été de 4,64 milliards un an plus tôt.

(Montréal) Le Mouvement Desjardins a affiché vendredi un excédent avant ristournes du troisième trimestre en hausse de 11,9 % par rapport à la même période l’an dernier, ainsi que des revenus d’exploitation en progression de 13,1 %.

La Presse Canadienne

L’excédent de la coopérative financière établie à Lévis s’est chiffré à 816 millions de dollars au plus récent trimestre, comparativement à celui de 729 millions réalisé un an plus tôt.

Ses revenus d’exploitation ont atteint 5,25 milliards au trimestre clos le 30 septembre, alors qu’ils avaient été de 4,64 milliards un an plus tôt.

Le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, a qualifié les résultats du plus récent trimestre d’« excellents » et souligné qu’ils suivaient la tendance amorcée en début d’année.

Selon lui, cette performance était notamment attribuable à la « solide performance du réseau des caisses » et à un taux de sinistres moins important en assurance de dommages.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s’est établie à 52 millions au troisième trimestre, ce qui représentait une baisse de 47,5 % par rapport à celle de 99 millions enregistrée pour le même trimestre en 2020.

Le ratio de fonds propres total a avancé à 22,4 % à la fin du troisième trimestre, alors qu’il était de 22,6 % à la fin de l’exercice précédent.

L’actif de Desjardins a pour sa part cumulé une croissance de 7,9 % depuis le début de l’exercice 2021, et totalisait 390,6 milliards au 30 septembre. Desjardins a expliqué cette progression par l’augmentation des prêts et acceptations nets et des valeurs mobilières.