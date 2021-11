Le président et chef de la direction de SNC-Lavalin Ian Edwards demeure au Québec depuis 2014, mais maîtrise mal le français. Il a décidé de reporter un discours prévu lundi devant le milieu des affaires.

En évoquant sa maîtrise inadéquate du français même s’il demeure au Québec depuis sept ans, le grand patron de SNC-Lavalin a décidé de reporter le discours qu’il devait prononcer lundi prochain devant le milieu des affaires. Ian Edwards, qui s’est remis à l’apprentissage de la langue de Molière, promet de revenir dans la « prochaine année » avec une allocution plus équilibrée.

Julien Arsenault La Presse

Le principal intéressé a annoncé sa décision dans une lettre envoyée jeudi au Cercle canadien de Montréal que La Presse a pu consulter. Il se justifie en évoquant « les récents évènements entourant la place accordée à la langue française au sein des entreprises canadiennes et québécoises » — la tempête linguistique déclenchée par le président et chef de la direction d’Air Canada Michael Rousseau.

« Je souhaite prendre le temps nécessaire pour mieux préparer ma présentation et m’assurer qu’elle contient plus de français, la langue officielle du Québec », écrit M. Edwards, confirmé dans son rôle de président et chef de la direction de la firme d’ingénierie le 31 octobre 2019.

Établi au Québec depuis 2014, celui-ci affirme avoir « suivi des cours de français », mais avec des « résultats mitigés ».

Dans le cadre de son allocution, M. Edwards souhaitait notamment présenter les efforts déployés par SNC-Lavalin — dont la réputation a été entachée par de multiples scandales de corruption dans la dernière décennie — en matière d’éthique et de conformité, ainsi qu’au chapitre du redressement de ses activités.

Après avoir vu le grand patron d’Air Canada faire face à un barrage de critiques à la suite du discours livré prononcé exclusivement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) la semaine dernière, la firme québécoise a voulu prendre les devants.

« Je comprends bien la réalité québécoise et l’importance pour nos employés, clients et partenaires d’offrir un milieu de travail respectueux pour tous, peut-on lire. Au-delà de la langue, le respect de l’héritage culturel et la reconnaissance de son importance demeurent prioritaires pour nous. »

Les propos de M. Rousseau avaient choqué au point où le Commissariat aux langues officielles à Ottawa avait reçu plus de 2000 plaintes. Air Canada est assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Seules quelques phrases en français avaient été ajoutées dans le discours de M. Rousseau. En mêlée de presse, il avait par la suite affirmé aux journalistes qu’il vivait dans la métropole depuis 14 ans sans avoir eu à apprendre le français, ce qui était « tout à l’honneur » de la ville.

Le président d’Air Canada s’était par la suite excusé et avait promis un effort pour apprendre le français.

Malgré tout, la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, avait envoyé une lettre au président du transporteur aérien, Vagn Sorensen, pour exprimer la « déception » du gouvernement fédéral à l’endroit d’Air Canada en plus de remettre en question la gouvernance des administrateurs.