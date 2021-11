Entreprises

Véhicules électriques

Rivian lève 11,9 milliards pour son entrée à Wall Street

(New York) Rivian, constructeur américain de camionnette, VUS et camionnettes électriques, a annoncé mardi soir avoir levé 11,9 milliards de dollars à l’occasion de son entrée en bourse à Wall Street avec un prix d’introduction à 78 dollars l’action et en émettant plus de titres qu’initialement prévu.