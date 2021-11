(Laval) Bausch Health a indiqué mardi que l’essaimage de ses activités de dispositifs de soins esthétiques pourrait avoir lieu tôt en décembre, et qu’il pourrait être suivi dès le mois suivant par celui de ses activités de soins oculaires.

La Presse Canadienne

La société établie à Laval, qui avait précédemment annoncé ces premiers appels publics à l’épargne, a précisé que l’entrée en Bourse de Solta Medical surviendrait en décembre ou en janvier, et que celle de Bausch + Lomb suivrait environ 30 jours plus tard, à condition que toutes les approbations réglementaires et autres soient obtenues à temps.

Bausch a évoqué ces opérations en marge de la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre, qui ont révélé un bénéfice de 188 millions US, soit 52 cents US par action, ce qui se comparait à un profit de 71 millions US, ou 20 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, comme les produits de la vente d’Amoun Pharmaceutical, son profit ajusté a cependant retraité de 11 % à 417 millions, soit 1,16 $ US par action, comparativement au bénéfice ajusté de 469 millions US, ou 1,32 $ US par action, du troisième trimestre de 2020.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 septembre ont reculé d’environ 1,0 % à 2,22 milliards US, par rapport à 2,14 milliards US un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à ce que Bausch dévoile un profit ajusté de 1,04 $ US par action à partir de revenus de 2,16 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans l’accélération de nos alternatives stratégiques pour libérer de la valeur pour les actionnaires. Nos résultats du troisième trimestre démontrent que la reprise connaît des progrès », a souligné le président et chef de la direction de Bausch Health, Joseph Papa, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

La société a ajouté avoir remboursé 1,1 milliard US en dettes au cours du trimestre, pour un total de 1,6 milliard US depuis le début de l’année.

Les premiers appels publics à l’épargne scinderaient Bausch Health en trois sociétés distinctes : la société de soins oculaires Bausch + Lomb, Bausch Pharma et Solta.