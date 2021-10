Sur une base ajustée, Shopify a indiqué avoir touché un profit de 102,8 millions $ US, en baisse par rapport à un profit ajusté de 140,8 millions $ US.

(Ottawa) Shopify a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre de près de 1,15 milliard US, gonflé par un profit non réalisé sur ses placements en titres de capitaux propres, tandis que ses revenus ont progressé de 46 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société de commerce électronique a réalisé un profit par action de 9 $ US pour son trimestre clos le 30 septembre, en tenant compte du profit non réalisé de 1,34 milliard US.

Ce résultat se comparait à un bénéfice de 191,1 millions $ US, ou 1,54 $ US par action, pour le même trimestre l’an dernier.

Sur une base ajustée, Shopify a indiqué avoir touché un profit de 102,8 millions $ US, soit 81 cents US par action, pour son plus récent trimestre, en baisse par rapport à un profit ajusté de 140,8 millions $ US, ou 1,13 $ US par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,12 milliard US, en hausse par rapport à ceux de 767,4 millions $ US du même trimestre un an plus tôt.

Les revenus tirés des solutions par abonnement se sont chiffrés à 336,2 millions $ US, en hausse par rapport à ceux de 245,3 millions $ US de l’an dernier, tandis que les revenus des solutions aux marchands ont atteint 787,5 millions $ US, comparativement à 522,1 millions $ US au troisième trimestre de l’an dernier.