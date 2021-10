(Vancouver) Teck Resources a surpassé les attentes des analystes mercredi en publiant des résultats financiers supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre, notamment grâce à la hausse des prix des matières premières.

La Presse Canadienne

La minière de Vancouver a affiché un bénéfice de 816 millions de dollars, ou 1,51 $ par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un profit de 61 millions, ou 11 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 3,97 milliards, comparativement à 2,29 milliards au troisième trimestre de l’an dernier.

Le prix obtenu par Teck pour le cuivre a grimpé à 4,28 $ US la livre au plus récent trimestre, comparativement à 3,00 $ US la livre un an plus tôt. Le prix réalisé pour le zinc a quant à lui atteint 1,36 $ US la livre, par rapport à 1,05 $ US la livre un an plus tôt. Le prix obtenu pour l’acier sidérurgique a bondi à 237 $ US la tonne, alors qu’il était de 102 $ US la tonne l’an dernier.

Sur une base ajustée, Teck a affiché un bénéfice de 1,88 $ par action pour son plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 24 cents par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté par action de 1,50 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.