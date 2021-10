Entreprises

Commande potentielle de 1000 autobus

D’un seul coup, Lion pourrait plus que doubler son carnet de commandes

En plus de décrocher ce qui serait la plus grosse commande de sa jeune histoire, la Compagnie électrique Lion verrait son carnet de commandes plus que doubler si son plus récent client reçoit la confirmation qu’il est admissible aux subventions d’un programme fédéral destiné aux transports en commun.