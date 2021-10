PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Marc Bédard, président et chef de la direction de Lion Électrique, François-Philippe Champagne, ministre fédéral sortant de l’Innovation, Alain Brunelle, président de Demers Ambulances et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.