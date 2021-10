(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé mercredi un accord avec TikTok qui permettra au logo de la plate-forme de médias sociaux d’apparaître sur les casques des joueurs tout au long de la saison 2021-22.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) a déclaré que l’accord d’un an avec le service de partage de vidéos, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs, comprend également de la publicité à l’intérieur de l’aréna et dans les médias numériques, de la marchandise des Maple Leafs inspirée de TikTok et d’autres collaborations avec les autres propriétés sportives de l’entreprise.

Les publicités sur les casques, qui existent depuis la saison dernière, semblent n’être qu’une première étape pour la LNH. Une source a déclaré à l’Associated Press en août dernier que les clubs de la LNH seront autorisés à apposer des écussons de commanditaires sur les chandails à partir de 2022-23 après que le conseil des gouverneurs eut approuvé à l’unanimité la décision.

La NBA a commencé à vendre des commandites de maillots en 2017-18 lorsque Nike est devenu l’entreprise de vêtements officielle de la ligue. Le programme a généré plus de 150 millions de dollars américains de revenus avant la saison à venir.

« Les partisans de sport du monde entier viennent sur TikTok pour trouver du contenu unique de leurs équipes, joueurs et ligues préférés, et pour célébrer leur amour du jeu », a déclaré le directeur général de TikTok Canada, Daniel Habashi, dans le communiqué annonçant l’accord avec MLSE.

« Le contenu de hockey a connu une ascension fulgurante sur la plate-forme, le #hockey ayant recueilli plus de huit milliards de vues sur TikTok. »

Les Leafs ont ouvert leur saison mercredi soir à domicile contre le Canadien de Montréal avec des décalques du logo de TikTok sur les casques.

« TikTok a donné à ses utilisateurs la possibilité de façonner la plate-forme à leur manière et a construit organiquement une communauté mondiale grâce à un contenu engageant, amusant et éducatif », a déclaré Jordan Vader, vice-président des partenariats mondiaux de MLSE.

« C’est un moment de collaboration important pour nos deux organisations afin d’atteindre de nouveaux publics, tout en se connectant avec nos partisans d’une manière que nous n’avions peut-être pas faite auparavant. »