Alain Bouchard vend pour 300 millions de dollars d’actions d’Alimentation Couche-Tard.

Richard Dufour La Presse

Les quatre fondateurs de la chaîne de dépanneurs de Laval viennent donc tous de vendre des blocs d’actions ayant au total une valeur supérieure à 600 millions.

Tous les trois membres du conseil d’administration de l’entreprise, Jacques D’Amours, Réal Plourde et Richard Fortin ont vendu ensemble pour 300 millions de dollars d’actions au cours des séances du 23 et du 24 septembre.

L’entreprise rachète maintenant un peu plus de 6,3 millions d’actions détenues par Orano, le holding privé d’Alain Bouchard. La transaction se fait au prix unitaire de 47,23 $ et s’inscrit dans le cadre de la plus récente offre publique de rachat de l’entreprise débutée en avril.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le président du conseil d’administration de Couche-Tard, Alain Bouchard

Puisque Alain Bouchard est président du conseil d’administration de Couche-Tard, un comité spécial du conseil mené par l’administrateur indépendant Éric Boyko a été mis en place pour évaluer et approuver cette transaction.

Les opérations des quatre fondateurs de Couche-Tard sont toutes effectuées à des fins de planification successorale.

Alain Bouchard, 72 ans, continuera d’avoir le contrôle d’approximativement 35 % des droits de vote comparativement à 35 % avant la transaction. Il a cédé le poste de PDG à Brian Hannasch en 2014.

« Au cours des quatre dernières décennies, Couche-Tard est devenue un leader mondial en matière d’accommodation et de mobilité », commente Alain Bouchard dans un communiqué publié vendredi.

Je suis persuadé que notre taille, notre culture et notre stratégie gagnantes ainsi que les structures que nous avons mises en place, tant du point de vue de la direction que de celui de la gouvernance, continueront de servir l’entreprise dans son parcours pour devenir une société encore plus forte et innovante. Alain Bouchard, président du C.A. de Couche-Tard, dans un communiqué

Le mois dernier, Jacques D’Amours a vendu un total de 3,4 millions d’actions, Réal Plourde 1,2 million d’actions, et Richard Fortin 1,8 million d’actions.

Ces trois entrepreneurs ont obtenu pour leurs actions un prix unitaire allant de 48 $ à 48,53 $ et conservent aussi tous d’importants blocs d’actions d’Alimentation Couche-Tard en portefeuille.

Le premier dépanneur de l’entreprise a été ouvert en 1980.