Investissement Québec (IQ) s’engage à soutenir l’industrie de la transformation alimentaire en créant notamment une cellule dédiée au secteur ainsi qu’un fonds d’investissement 100 % alimentaire, une première, affirme Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, Placements privés chez Investissement Québec.

Nathaëlle Morissette La Presse

L’annonce a été faite samedi à l’occasion du congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) qui se tient à Mont-Tremblant. IQ n’avait pas participé à cet évènement annuel depuis 10 ans. Cette année, Mme Ngo et Guy LeBlanc, président-directeur d’IQ y ont été invités à titre de conférenciers.

Des détails concernant ce Fonds seront connus cet automne. « On espère attirer d’autres investisseurs institutionnels pour participer à ce fonds-là », a mentionné Mme Ngo, au cours d’un entretien avec La Presse.

« [La transformation alimentaire], c’est un secteur prioritaire pour nous, a ajouté Guy LeBlanc, président-directeur. On va dédier une équipe à ce secteur-là. La pandémie nous a fait voir que c’était absolument essentiel », ajoute-t-il en faisant notamment référence à l’autonomie alimentaire.

Bicha Ngo rappelle que l’industrie compte 1800 entreprises dont 80 % ont moins de 20 employés. À peine 25 sociétés enregistrent des ventes de plus de 100 millions. IQ souhaite ainsi accompagner les entreprises et leur donner des outils pour qu’elles soient plus compétitives.

Ferme d’hiver, qui a élaboré un tout nouveau concept de serre verticale pour produire des fruits et des légumes à l’année, Jus dose, qui produit notamment des jus pressés à froid et la Microbrasserie Le Bockale, comptent parmi les entreprises ayant reçu récemment un appui d’Investissement Québec.