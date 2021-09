Les actions de Capital régional et coopératif Desjardins en forte demande

(Montréal) La demande pour les actions de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a surpassé le plafond autorisé de 140 millions de dollars pour la présouscription 2021, a annoncé le fonds d’investissement lundi.

La Presse Canadienne

Au cours de la période de présouscription du 30 août au 20 septembre, 54 104 personnes ont rempli une demande pour souscrire aux actions totalisant une somme de 158,9 millions $, soit une moyenne de 2936 $ par investisseur

De ce nombre, 47 700 contribuables québécois ont été sélectionnés par un processus organisé sous la supervision du Bureau de la surveillance du Mouvement Desjardins. L’achat d’actions du CRCD donne droit à un crédit d’impôt provincial de 30 % pour un investissement maximal de 3000 $.

Vingtième anniversaire

Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation de Desjardins Capital, l’entité qui gère le fonds CRCD, a profité de l’occasion pour souligner les 20 ans du fonds d’investissement. « Depuis 20 ans, ce sont 3,276 milliards qui ont été engagés dans plus de 1200 entreprises, coopératives et fonds par CRCD et ses fonds partenaires. »

Elle précise que le tiers des entreprises sont situées dans les régions ressources et que les trois quarts proviennent des régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale.

Montréal demeure la région qui a recueilli le plus d’investissement sur 20 ans avec un soutien à 208 entreprises, représentant un montant de 925 millions $. La Montérégie arrive au deuxième rang avec 141 entreprises et 563 millions $.

CRCD a près de 109 000 actionnaires. Au 30 juin 2021, elle affirmait avoir engagé 1,6 milliard pour appuyer la croissance de 610 entreprises. La taille de son actif net est de 2,4 milliards, toujours au 30 juin.

Au cours des six premiers mois de l’année, le fonds a affiché un rendement de 7,8 %. Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l’action est de 5,6 %, auquel s’ajoute le crédit d’impôt obtenu lors de l’acquisition.