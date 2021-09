David Murray est arrivé à Hydro-Québec en 2015 comme vice-président Technologies de l’information et des communications. Il a été promu au poste de président de la division Distribution en 2016 et ensuite de président de la division Distribution.

Passé de Bombardier à Hydro-Québec en 2015, le vice-président exécutif et chef de l’innovation David Murray quitte son poste pour retourner chez Bombardier.

Hélène Baril La Presse

Il ira rejoindre le PDG de Bombardier, Éric Martel, qui a suivi le même chemin. Nommé grand patron d’Hydro-Québec en 2015, Éric Martel avait démissionné pour retourner chez Bombardier cinq ans plus tard.

Éric Martel avait entrainé avec lui chez Hydro-Québec plusieurs de ses collègues de Bombardier, au point où on avait parlé de la « bombardisation » d’Hydro-Québec.

En février 2021, avec l’abolition de ces divisions fonctionnelles par la nouvelle PDG Sophie Brochu, M. Murray a été nommé chef de l’innovation et vice-président exécutif Production, santé, sécurité et environnement. À ce titre, il avait la responsabilité de toutes les technologies d’avenir de la société d’État, soit Hilo, TM4 et le Circuit électrique, en plus de la gestion du parc de production et des exportations sur le marché de gros.

Chez Bombardier, Aéronautique, David Murray avait participé à la mise sur pied de l’unité Bombardier Avions d’affaires et agi en tant que vice-président et directeur général responsable des programmes Learjet.