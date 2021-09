Entreprises

Usine d’abattage de poulets d’Olymel

Un investissement de plus de 30 millions à Saint-Damase

Des investissements de plus de 30 millions de dollars et près d’un an de travaux ont permis à l’usine d’abattage de poulets d’Olymel, située à Saint-Damase en Montérégie, de se doter d’installations modernes lui permettant de fournir des clients qui achètent de gros volumes de volailles préemballées, comme les rôtisseries. Cette modernisation a permis de créer 80 nouveaux emplois.