Chevron investit dans les énergies moins polluantes

(New York) Le géant pétrolier Chevron a annoncé mardi vouloir tripler les dépenses destinées à réduire ses émissions et à développer des énergies moins polluantes que l’or noir, sans vraiment convaincre les activistes qui demandaient des actions plus franches contre le changement climatique.