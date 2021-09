Entreprises

Spiritueux locaux

Des producteurs en ont assez de « distiller pour des miettes »

Voilà déjà quatre ans que les microdistilleries tentent d’obtenir des assouplissements sur la vente de leurs alcools. Face à l’inertie du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), dont relève l’industrie, plus de 30 distilleries ouvriront grand leurs portes le samedi 11 septembre et serviront un cocktail à leurs visiteurs, en échange de la signature d’une pétition.