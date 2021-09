Les commerces demandent plus de clarté au sujet du passeport vaccinal

(Vancouver) Les commerçants et les forces de l’ordre en Colombie-Britannique demandent plus de soutien de la province pour implanter le système de carte vaccinale à la mi-septembre.

Nick Wells La Presse Canadienne

À partir du 13 septembre, les résidents auront besoin d’une preuve vaccinale pour accéder notamment aux restaurants, aux bars et à la plupart des évènements sportifs et sociaux. Après le 24 octobre, les personnes admissibles devront être adéquatement vaccinées depuis sept jours pour avoir accès à ces services.

Mais certains commerces demandent plus de clarté à propos du programme et sur les façons de l’imposer.

Président de l’exploitation des restaurants du Steamworks Group, Carl McCreath affiche un optimisme prudent quant au programme de carte vaccinale.

Il aimerait que le gouvernement aide les commerces en partageant plus de détails sur le fonctionnement du système de passeport et sur la façon dont les restaurants et les autres entreprises devraient s’y préparer.

« On ne nous a pas montré l’application ou indiqué exactement ce qu’on devait évaluer, a-t-il dit. Je suis un peu nerveux de ne rien avoir vu pour le moment. »

Le ministère de la Santé a indiqué que le public pouvait s’attendre à plus de renseignements sur le programme dès mardi, en ajoutant qu’il travaillait avec les commerces pour répondre à leurs inquiétudes.

Le premier ministre de la province, John Horgan, a expliqué que les commerçants pouvaient appeler la police en cas de confrontation avec des clients. M. McCreath et des porte-paroles des forces de l’ordre ont douté du réalisme de cette mesure.

« On s’entend qu’aucun restaurant ne va appeler la police parce qu’un client refuse d’obtempérer à la porte, a estimé M. McCreath. Ce n’est pas réaliste. »

Président de l’Association canadienne des policiers, Tom Stamatakis a avancé que cette charge pourrait étirer les ressources policières et potentiellement affecter la réponse des forces de l’ordre aux autres appels.

« Il existe de grandes structures gouvernementales pour encadrer, par exemple, le fonctionnement des établissements licenciés, a-t-il expliqué. Nous devrions regarder du côté de ces agences et ressources pour imposer le système. »

Le ministre de la Santé de la province, Adrian Dix, a reconnu lundi que la mise en vigueur du passeport vaccinal pouvait entraîner certaines difficultés.

« Il y a toujours de l’inconnu lorsque quelque chose de nouveau est mis en place. »

Propriétaire du restaurant Popina, à Vancouver, Robert Belcham a indiqué que sa priorité était de s’assurer de la sécurité de ses employés.

Il a ajouté que son personnel a parfois dû confronter des clients qui refusaient de porter un couvre-visage, mais qu’il n’y avait pas eu de grave conflit jusqu’ici.

M. McCreath a ajouté qu’il espérait que la carte vaccinale soit la dernière restriction imposée aux restaurants.

« Le gouvernement a fait ce qu’il devait faire pour calmer la tempête. Avec le passeport et le masque, j’espère que cela va être suffisant. »