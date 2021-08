Entreprises

Sur la route des vacances

Ça ventile vert chez Annexair !

Quand on roule sur l’autoroute 20, à la hauteur de Drummondville, on traverse une région d’entrepreneuriat industriel parmi les plus dynamiques du Québec. Le plus récent exemple de ce dynamisme ? Dans le parc industriel autoroutier de Saint-Germain-de-Grantham, difficile de ne pas remarquer la vaste usine construite récemment pour Annexair, fabricant d’équipements de ventilation de haute efficacité écoénergétique pour le marché nord-américain de la construction et de la gestion de grands bâtiments.