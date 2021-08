(Toronto) Les travailleurs en grève de De Havilland se sont rassemblés mardi devant les installations de l’avionneur à Downsview, au nord de Toronto, dans le but de faire pression sur l’entreprise pour qu’elle mette fin à un conflit de travail en cours.

La Presse Canadienne

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, a déclaré lors du rassemblement que lui et les 700 travailleurs représentés par les sections locales 673 et 112 d’Unifor sont déterminés à ramener l’entreprise à la table de négociation et à conclure une entente équitable pour les employés.

Les travailleurs sont en grève depuis le 27 juillet relativement au futur emplacement du programme de turbopropulseurs De Havilland Dash 8.

De Havilland a indiqué aux travailleurs plus tôt cette année qu’il ne produirait plus de nouveaux avions Q400 à l’usine de Downsview au-delà des commandes actuellement confirmées, et a annoncé il y a deux ans qu’il mettra fin à la production sur le site une fois les contrats de location du terrain expirés.

Le syndicat a depuis poussé De Havilland à s’engager à fabriquer le Dash 8 dans la grande région de Toronto lorsque la production reprendra.

Les travailleurs ont décidé de faire grève le mois dernier après qu’Unifor a déclaré que l’entreprise refusait de négocier des clauses de portée qui forcerait la production quelque part dans la région de Toronto.