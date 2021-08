Quand on roule sur l’autoroute 20, à la hauteur de Drummondville, on traverse une région d’entrepreneuriat industriel parmi les plus dynamiques du Québec. Le plus récent exemple de ce dynamisme ? Dans le parc industriel autoroutier de Saint-Germain-de-Grantham, difficile de ne pas remarquer la vaste usine construite récemment pour Annexair, fabricant d’équipements de ventilation de haute efficacité écoénergétique pour le marché nord-américain de la construction et de la gestion de grands bâtiments.

Martin Vallières La Presse

« Annexair est réputée dans le milieu du bâtiment pour ses équipements de ventilation innovants et de haute efficacité en matière de qualité de l’air, de frais d’entretien et de consommation d’énergie. Par conséquent, avec notre nouvelle usine et siège social, il fallait absolument que nous donnions l’exemple avec de bons espaces de travail en usine et dans les bureaux », explique fièrement François Lemieux, fondateur et président d’Annexair, lors d’une récente visite de La Presse.

En fait, il y a quelques années que lui et ses principaux adjoints préparaient la réalisation de ce projet d’expansion estimé à une trentaine de millions de dollars.

Leur but premier ? Poursuivre la croissance d’Annexair sur le marché nord-américain en se donnant les moyens techniques et industriels pour doubler sa capacité de production et son chiffre d’affaires au-delà des 100 millions de dollars d’ici trois à quatre ans.

Pour ce faire, explique François Lemieux, « nous avons recherché les meilleurs exemples en matière d’aménagement de milieu de travail industriel de qualité pour les employés, en Allemagne surtout ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Annexair est un fabricant d’équipements de ventilation de haute efficacité écoénergétique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Annexair peut enfin regrouper sous le même toit son effectif de 300 employés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Avec les nouveaux équipements, Annexair veut rehausser son niveau d’intégration verticale dans la fabrication des composants majeurs de ses équipements de ventilation.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’usine est située à Saint-Germain-de-Grantham. 1 /4







Tout le monde sous le même toit

D’une part, Annexair peut enfin regrouper sous le même toit son effectif de 300 employés, dont une trentaine d’ingénieurs, qui étaient jusqu’à récemment répartis dans trois lieux d’exploitation dans la région de Drummondville.

D’autre part, Annexair profite de son nouvel et vaste espace industriel pour moderniser sa capacité de production sur le « modèle allemand », avec de nouveaux équipements hautement automatisés.

« L’assemblage des gros appareils de ventilation se fera encore largement sur mesure pour chacun de nos clients. Mais avec ces nouveaux équipements en usine, nous prévoyons être en mesure d’automatiser près de la moitié des tâches de base dans notre processus d’assemblage », explique le président d’Annexair lors de la visite de l’usine où ces nouveaux équipements sont en fin d’installation et en début de rodage de production.

Avec ces nouveaux équipements, Annexair veut aussi rehausser son niveau d’intégration verticale dans la fabrication des composants majeurs de ses équipements de ventilation.

« Nous avons développé et introduit sur le marché nord-américain les premiers gros appareils de ventilation d’édifices dont la structure et les surfaces sont faites de matériaux composites », souligne François Lemieux, alors que la visite de l’usine nous amène près des postes d’assemblage d’appareils de ventilation dont certains sont de la taille d’un petit conteneur de transport intermodal.

Plus léger, moins cher

« Ces matériaux sont beaucoup moins lourds que l’acier d’usage courant dans notre industrie, ce qui constitue un avantage de coûts de construction pour les architectes et les ingénieurs en structure d’immeuble », explique le président d’Annexair.

De plus, « les matériaux composites sont plus résistants que l’acier au risque de contamination sanitaire des équipements de ventilation, ainsi qu’au risque de corrosion des équipements installés sur toiture et exposés aux intempéries. Pour les gestionnaires d’immeubles, ça se traduit par un gros avantage en termes de réduction de coûts d’entretien ».

En contrepartie, même devenue un fort avantage concurrentiel pour Annexair dans le marché nord-américain de la ventilation des gros bâtiments, l’intégration des matériaux composites dans son processus d’assemblage s’est avérée un défi en matière de gestion des approvisionnements – surtout d’Europe pour les matériaux issus de plastique recyclé –, ainsi que de contrôle de la qualité et des coûts de revient.

Pour atténuer ces difficultés, Annexair a décidé de se doter de sa propre capacité de production de grands panneaux de matériaux composites dans lesquels sont taillées les pièces d’assemblage de ses gros appareils de ventilation.

Ces équipements de fabrication de matériaux composites étaient encore en installation et en prérodage dans une grande section de l’usine d’Annexair, au moment de la visite de La Presse plus tôt cet été.

Lorsque ces équipements seront pleinement fonctionnels, Annexair aura une nouvelle capacité interne de production de l’équivalent de 1,5 million de pieds carrés de panneaux de matériaux composites.

Et parce que ces matériaux composites seront confectionnés en majeure partie avec des ingrédients de plastique recyclé, Annexair s’est attiré récemment quelque 13 millions de dollars en financement de développement industriel et d’innovation verte de la part de la société d’État Investissement Québec et du ministère fédéral du Développement économique.

« Cette nouvelle capacité de production de matériaux composites sera un atout important pour appuyer notre croissance dans le marché nord-américain », indique François Lemieux.

« Cet investissement s’annonce aussi très productif en matière de gestion des coûts, de la qualité et de la fiabilité de nos approvisionnements. De plus, Annexair a désormais sa propre capacité de développement de matériaux composites qui pourrait s’avérer très avantageuse pour la suite de nos efforts d’innovation. »