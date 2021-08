Toys « R » Us et Babies « R » Us Canada emploient près de 5000 personnes.

(Vaughan) Putman Investments a annoncé l’achat de Toys « R » Us et Babies « R » Us Canada auprès de sociétés affiliées à Fairfax Financial Holdings.

La Presse Canadienne

La société d’investissement basée à Ancaster, en Ontario, n’a pas révélé la valeur ou les conditions de la transaction.

Toys « R » Us et Babies « R » Us Canada emploient près de 5000 personnes entre son siège social de Vaughan, en Ontario, et ses 81 magasins répartis dans dix provinces.

La société familiale Putman Investments est dirigée par Doug Putman, qui possède Sunrise Records and Entertainment et qui a acquis HMV en 2019.

L’année dernière, il a acheté des magasins DavidsTea récemment fermés et a commencé à planifier l’ouverture de sa propre chaîne de thé nommée T. Kettle.

Fairfax a acquis Toys « R » Us Canada en 2018 pour 300 millions alors que l’entreprise allait déclarer faillite aux États-Unis.