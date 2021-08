Une majorité de petites et moyennes entreprises au Canada appuient l’obligation d’être vacciné pour pour les milieux de travail, révèle un nouveau sondage.

La Presse Canadienne

Le coup de sonde mené par la firme KPMG indique que 62 % des répondants mettent en place ou prévoient de mettre en place la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour leurs employés.

Il révèle aussi que 84 % des personnes interrogées pensent que les vaccins sont essentiels pour éviter un autre confinement et que certains endroits ou emplois devraient nécessiter des passeports vaccinaux.

Norm Keith, un associé chez KPMG Law LLP, affirme que les milieux de travail devraient consulter un avocat avant de mettre en place une telle politique.

M. Keith a soutenu qu’il pourrait y avoir des enjeux légaux si un milieu de travail ne protège pas les employés avec la vaccination obligatoire, ou si cette vaccination obligatoire ne prévoit pas d’exceptions.

L’avocat a cependant dit que de nombreuses petites et moyennes entreprises deviennent à l’aise avec la vaccination obligatoire alors que de plus en plus d’employeurs gouvernementaux et de grandes entreprises commencent à annoncer leurs propres politiques en la matière.