Entreprises

Des légumes aux frigos

Les quincailleries se diversifient

Des légumes bios vendus chez Rona Major & Major dans le quartier Ahuntsic, une section d’électroménagers chez Potvin Bouchard, du Groupe BMR, à Saguenay, et un assortiment de tentes et de kayaks dans les Centres de rénovation Patrick Morin. Au-delà des outils et des matériaux de construction, beaucoup de quincailliers plus traditionnels tendent à diversifier leur offre. Une opération qui peut toutefois comporter des risques, prévient Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).