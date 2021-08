(Toronto) Canadian Tire a déclaré un bénéfice attribuable aux actionnaires de 223,6 millions au cours de son dernier trimestre comparativement à une perte il y a un an et des revenus qui ont augmenté de plus de 20 %.

La Presse Canadienne

Le détaillant a annoncé que le bénéfice s’élevait à 3,64 $ par action diluée pour le trimestre qui s’est terminé le 3 juillet.

Le résultat se compare à une perte attribuable aux actionnaires de 20 millions ou 33 cents par action lors du même trimestre l’an dernier.

Les revenus du trimestre ont totalisé 3,92 milliards par rapport à 3,16 milliards de dollars il y a un an.

Sur une base normalisée, Canadian Tire affirme avoir gagné 3,72 $ par action pour le trimestre, comparativement à une perte de 25 cents par action lors du trimestre correspondant l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 2,88 $ par action et à des revenus 3,85 milliards, selon le site d’information financière Refinitiv.