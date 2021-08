Lightspeed a annoncé la semaine dernière que ses revenus ont plus que triplé au premier trimestre, passant de 36,2 millions US l’an dernier à 115,9 millions US cette année.

(Montréal) L’entreprise montréalaise de commerce électronique Lightspeed Commerce offrira des actions pour récolter plus de 700 millions US, dans le but de donner plus d’ampleur à ses activités.

La Presse Canadienne

Lightspeed a précisé lundi que 7,7 millions d’actions à droit de vote subalterne seront offertes à 93 $ US. Les souscripteurs ont aussi obtenu une surallocation de 1 155 000 actions.

Le titre de Lightspeed perdait 5,73 $ lundi après-midi à Toronto, à 116,39 $.

Lightspeed a annoncé la semaine dernière que ses revenus ont plus que triplé au premier trimestre, passant de 36,2 millions US l’an dernier à 115,9 millions US cette année.

La compagnie anticipe maintenant des revenus d’entre 510 millions US et 530 millions US en 2022, contrairement à une fourchette de 430 millions US à 450 millions US précédemment.

Le patron de Lightspeed, Dax Dasilva, a dit que des occasions alléchantes s’offrent à sa compagnie, qui dessert actuellement 150 000 marchands à travers le monde, tandis qu’il y a 48 millions de PME à la surface de la planète.

La compagnie avait annoncé en juin deux acquisitions d’une valeur totale de 925 millions US.

Lors de la première transaction, Lightspeed a acheté la firme californienne Ecwid, qui aide les petites entreprises à se doter d’une boutique en ligne, pour 500 millions US.

Lightspeed a aussi accepté de verser 425 millions US pour NuOrder, une plateforme californienne de commerce en ligne interentreprises.