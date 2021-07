Entreprises

Suncor Énergie renoue avec la rentabilité

(Calgary) Suncor Énergie a renoué avec la rentabilité à son plus récent trimestre, affichant un profit de 868 millions de dollars grâce à une augmentation de sa production de pétrole un an après le déclin sans précédent attribuable à la pandémie de COVID-19 et son effet sur la demande.